تحالف سائرون والنصر والحكمة والوطنية يعلن عن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي

أعلن تحالف سائرون والنصر والحكمة والوطنية، عن الاتفاق على تشكيل نواة الكتلة الأكبر، مشيرين إلى أن التحالف عابر للطائفية ويرفض المحاصصة.

وقال التحالف في بيان مشترك صدر اليوم، إنه "بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا واستجابة لمطالب المواطنين، اتفقنا اليوم على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية التي ستتمكن من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأضاف، أنه "تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركائنا الآخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة.. التحالف عابر للطائفية ويرفض المحاصصة بكافة أشكالها".

وتابع، أن "التحالف عازم على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع أبناء شعبنا"، لافتا إلى أنه "يسعى إلى المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والإعمار وإعادة النازحين ومحاربة الفساد والمفسدين".

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وأكد المجتمعون سعيهم إلى تقديم دماء جديدة من أبناء العراق ليساهموا بإدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وعقد في فندق بابل في العاصمة بغداد، اجتماع ما عرف بـ"المحور الخماسي"، لغرض إعلان نواة الكتلة الأكبر في البرلمان من حيث عدد المقاعد، حضره مقتدى الصدر ورئيس الوزارء حيدر العبادي، وعمار الحكيم، وصالح المطلق، وكاظم الشمري، وعدنان الزرفي.

المصدر: السومرية نيوز