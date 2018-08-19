العبادي يدعو للإسراع بتشكيل حكومة جديدة

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المباشرة بدعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد للبدء بإجراءات انتخاب رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة.

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وقال العبادي خلال كلمة بمناسبة مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات: "بعد إعلان المحكمة الاتحادية مصادقتها على نتائج انتخابات مجلس النواب أتقدم بالشكر لأبناء الشعب العراقي على إنجاز استحقاق الانتخابات الدستورية، وكل من أسهم في إنجاح العملية الانتخابية وحسم وإنهاء عمليات العد والفرز، وكذلك إعلان النتائج النهائية للانتخابات".

وأضاف العبادي: "أدعو أعضاء الدورة البرلمانية الجديدة إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الله والشعب، وأن يكونوا أهلا للثقة التي منحها إياهم الناخبون العراقيون".

وشدد العبادي على ضرورة إسراع الكتل السياسية الالتزام بالسقوف الدستورية والتوقيتات الزمنية الواجب اتباعها، في سبيل الاتفاق على البرنامج الحكومي المقبل، والذي يضمن إيجاد فرص للعمل والنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي والأمني للبلاد.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في دورته الرابعة.

المصدر: RT + وكالات