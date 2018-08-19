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قرقاش يدعو لبنان للتعامل مع نصرالله!

أخبار العالم العربي

قرقاش يدعو لبنان للتعامل مع نصرالله!
Reuters
أنور قرقاش
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غرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش منتقدا لقاء أمين عام "حزب الله"، حسن نصرالله بوفد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

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شعار حزب الله اللبناني وفد من الحوثيين في ضيافة حسن نصر الله بلبنان

وشدد على أنه لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للجماعة.

وقال قرقاش، في تغريدات عبر "تويتر"، "كيف تتسق سياسة النأي بالنفس التي يحتاجها لبنان لتوازنه السياسي والاقتصادي، وموقعه العربي والدولي مع استقبال حسن نصر الله لوفد من المتمردين الحوثيين؟ سؤال نتمنى من لبنان أن يتعامل معه".

وأضاف: "لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثي، وتجاهل التعامل مع الموضوع سيفاقم تداعياته".

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن "أزمة اليمن وحربها من الأولويات التي ترتبط جوهريا بمستقبل أمن الخليج العربي واستقراره، وليست بالموضوع الثانوي لنا".

المصدر: صفحة أنور قرقاش على تويتر

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