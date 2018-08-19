قرقاش يدعو لبنان للتعامل مع نصرالله!

غرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش منتقدا لقاء أمين عام "حزب الله"، حسن نصرالله بوفد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

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وشدد على أنه لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للجماعة.

كيف تتسق سياسة النأي بالنفس والتي يحتاجها لبنان لتوازنه السياسي و الإقتصادي وموقعه العربي والدولي مع إستقبال حسن نصر الله لوفد من المتمردين الحوثيين؟ سؤال نتمنى من لبنان أن يتعامل معه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 19, 2018

وقال قرقاش، في تغريدات عبر "تويتر"، "كيف تتسق سياسة النأي بالنفس التي يحتاجها لبنان لتوازنه السياسي والاقتصادي، وموقعه العربي والدولي مع استقبال حسن نصر الله لوفد من المتمردين الحوثيين؟ سؤال نتمنى من لبنان أن يتعامل معه".

وأضاف: "لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثي، وتجاهل التعامل مع الموضوع سيفاقم تداعياته".

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن "أزمة اليمن وحربها من الأولويات التي ترتبط جوهريا بمستقبل أمن الخليج العربي واستقراره، وليست بالموضوع الثانوي لنا".

أزمة اليمن وحربها من الأولويات التي ترتبط جوهريا بمستقبل أمن الخليج العربي وإستقراره وليست بالموضوع الثانوي لنا، وفِي هذا السياق لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثي وتجاهل التعامل مع الموضوع سيفاقم تداعياته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 19, 2018

المصدر: صفحة أنور قرقاش على تويتر