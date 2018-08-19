المصريون يقبلون على أسواق الماشية لجلب أضاحيهم

ينشغل المصريون كغيرهم من المسلمين هذه الأيام باختيار وشراء الأضاحي قبيل حلول عيد الأضحى المبارك الذي يوافق هذا العام يوم الثلاثاء 21 أغسطس، لكن بعض المصريين يفكرون في أضاحي خاصة.

ويتوجه الأثرياء المصريون إلى سوق برقاش شمال غربي القاهرة لشراء أضاحي من الإبل التي يستوردها تجار من شرق إفريقيا.

ويتراوح سعر الإبل بين 15 ألف جنيه (840 دولارا) و40 ألفا بينما يباع بعضها بأسعار أعلى تصل إلى 65 ألف جنيه، فيما يقل سعر الكبش عن 3000 جنيه.

وذكر عزمي منصور وهو تاجر إبل أن من خصائصها أنها تربى على الكلأ خلافا لبقية الماشية الأخرى.

وقال منصول إن الإبل تتميز عن الماشية بأنها لا تتعرض للعبث في جيناتها في حين يتم استخدام حقن التسمين مع الحيوانات الأخرى.

المصدر: رويترز