بالصور والفيديو.. أحدث الابتكارات توظف لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وظفت السعودية في موسم الحج الحالي ابتكارات وتقنيات حديثة لتوفير الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام، ومن بين هذه الابتكارات "الكبسولة الفندقية" و"كرة إطفاء الحريق".

واستفادت جمعية "هدية الحاج والمعتمر" (معنية بتقديم الخدمات للحجاج) من الخبرات العالمية والتقنية الحديثة ووظفتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال الحج، حسب الوكالة السعودية الرسمية للأنباء.

وصنعت "الكبسولة الفندقية" من البلاستيك والألياف الزجاجية بطول 220 سم وعرض 120 سم بارتفاع 120 سم، وتحتوي على جميع الاحتياجات الشخصية للتحلل من الإحرام، والتمكن من الاستحمام، وغسل وكي الملابس، وحفظ الأمتعة والأمانات، علاوة على توفر وحدة تحكم إلكترونية.

إقرأ المزيد

كما تشتمل أيضا على أدوات للسلامة وكاشف للدخان ومطفأة حريق صغيرة، إضافة إلى الهيكل الحديدي وجوانب مصنوعة من مواد صديقة للبيئة ومقاومة للحرائق.

ومن ضمن الابتكارات أيضا "كرة إطفاء الحريق"، وهي تعمل خلال 3 إلى خمس ثوان عند ملامستها اللهب، لتنفجر فيتفرغ الهواء من منطقة الاشتعال، وتطاير ذرات بودرة كيميائية جافة بشكل سحابة بيضاء على الحريق لإخماده، تحتوي الكرة على إنذار لتنبيه المتواجدين، وهو صوت انفجار.

كرة إطفاء الحريق (موجوده في مراكز ساكو) مهمة جدا لربات البيوت و في السيارات و في كل مكان تقريباً ، في حال حدوث حريق لاسمح الله. pic.twitter.com/wyxnuWVdCr — دكتور بسام غلمان (@BassamGhulman) 7 августа 2017 г.

والقوة الدافعة للكرة إلى الخارج لا تضر الإنسان ولا البيئة، وهي خفيفة الوزن وفعالة، إذ تزن أقل من 1.5 كيلوغرام، لذا فإن حملها مناسب للأطفال والنساء وكبار السن.

هذا واكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام، يوم الأحد، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية (أول أيام الحج الستة)، اقتداء بسنة النبي محمد (ص)، وأيام الحج الستة هي يوم التروية، يوم عرفة، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق.

وأعلنت هيئة الإحصاء السعودية أن مليونا و981 ألفا و771 حاجا وصلوا مكة المكرمة، حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي من مساء يوم الأحد (14:00 ت.غ.).

المصدر: الأناضول