الفياض: لسنا ملزمين بأي تحالفات يبرمها "ائتلاف النصر"

أعلن القيادي في تحالف "النصر" فالح الفياض، أنه غير ملزم بأي تحالفات محدودة مع كتل أخرى يبرمها "النصر"، ملمحا إلى خطوة الانشقاق عن التكتل.

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وقال الفياض في بيان مشترك مع قيادات في الائتلاف إنه "ومن منطلق الحرص على وحدة ائتلاف النصر ومساره الوطني نؤكد على ضرورة أن تكون القرارات المتخذة فيه ضمن السياقات الصحية".

وأضاف: "إيمانا منا بضرورة أن تكون الكتلة الوطنية الداعمة للحكومة ممثلة لكل القوى السياسية الوطنية الراغبة بدون أَي استثناء، وتأكيدا على حرصنا لأوسع تمثيل للكتل المعنية باختيار المرشح لرئاسة الوزراء مع عدم استبعاد أي طرف معني بذلك، نعلن عدم التزامنا بما يتردد من دخول النصر في تحالف محدود مع بعض الكتل السياسية المحترمة".. "هذا يتناقض مع ما أكدناه سابقا".

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم ائتلاف "النصر" حسين العادلي، أن الائتلاف متفق على ترشيح رئيسه حيدر العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة، وليس للائتلاف مرشح غيره.

والفياض قيادي في تحالف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو أيضا رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن الوطني.

وكشف مصدر سياسي عراقي الأسبوع الماضي، عن انسحاب 28 نائبا من ائتلاف "النصر"، مشيرا إلى أن على رأس المنسحبين القيادي في الحزب فالح الفياض.

المصدر: RT