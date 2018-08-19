أبرز القوى السياسية المنضوية تحت راية الكتلة البرلمانية الأكبر في العراق

كشف عضو ائتلاف "دولة القانون" محمد الموسوي، عن أبرز القوى المنضوية تحت راية الكتلة الأكبر التي سيعلن عن تشكيلها، مشيرا إلى أن عدد نوابها داخل البرلمان سيصل إلى 200 نائب.

وقال الموسوي: "تشكيل الكتلة الأكبر أصبح قاب قوسين أو أدنى، وقد توضحت معالمها بشكل كبير.. كان من المفترض إعلانها في هذين اليومين قبل العيد أو خلال فترة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف، أن "عدد النواب الذين حصل بينهم الاتفاق وصل إلى 200 نائب، وهم من دولة القانون، وتحالف الفتح، والاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى عدد من أعضاء أحزاب المعارضة الكردية".

وتابع: "الكتلة الجديدة والمزمع الإعلان عنها ستضم أيضا 32 نائبا من ائتلاف النصر بمسمياتهم الشخصية و34 نائبا من ائتلاف المحور الوطني بمسمياتهم الشخصية أيضا".

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كما أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، "أن القوى الوطنية اقتربت كثيرا من مسألة تشكيل الكتلة الأكبر، وأن مشروع الأغلبية السياسية لا يزال هو الحل الأمثل".

وورد في بيان عن مكتبه: "مشروع الأغلبية السياسية لا يزال هو الحل الأمثل للتخلص من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة التي يعاني منها العراق، والانطلاق لتشكيل حكومة قوية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة والنهوض بالخدمات".

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وأعلنت المحكمة الاتحادية في العراق في وقت سابق من اليوم الأحد، مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، مبينة أن القرار صدر باتفاق الآراء.

المصدر: السومرية نيوز