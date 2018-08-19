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المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في العراق

أخبار العالم العربي

المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في العراق
Reuters Thaier Al-Sudani
العراق- أرشيف
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صادقت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الأحد، على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في الثاني عشر من مايو 2018.

وجاء في بيان للمحكمة حصلت RT على نسخة منه "عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها صباح اليوم بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي، وقد دققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة وأصدرت قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة".

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وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أصدرت يوم الجمعة الماضي على موقعها الإلكتروني، نتائج الفرز اليدوي الذي أمر به البرلمان في يونيو، بعدما ألقت مزاعم واسعة عن مخالفات بظلالها على سلامة العملية الانتخابية.

واحتفظت قائمة "سائرون" بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر بصدارة الترتيب في الانتخابات العراقية التي جرت في مايو الماضي، ليلعب بذلك دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.

المصدر: RT

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