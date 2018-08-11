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مصدر عراقي لـRT: لن تُعلن تحالفات سياسية قبل مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات

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مصدر عراقي لـRT: لن تُعلن تحالفات سياسية قبل مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات
Reuters Thaier Al-Sudani
بغداد
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أكد مصدر سياسي عراقي لـ RT، أنه لن يتم الإعلان عن أي تحالف سياسي في البرلمان قبل مصادقة المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 18 مايو الماضي.

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وقال المصدر لـRT إن ما يجري الآن من مفاوضات ولقاءات بين الأحزاب السياسية، لا يعدو كونه تفاهما وجس نبض وتبادلا للآراء بين الكتل الفائزة، ولن يكون هناك أي إعلان عن قيام تحالفات في البرلمان قبل مصادقة المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات.

وأضاف: "رغم نضوج بعض التفاهمات، لكنها لم تصل حتى الآن لأي مستوى من اتخاذ القرارات النهائية بخصوص التحالفات، خاصة لدى الأحزاب الشيعية".

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أصدرت على موقعها الإلكتروني في وقت مبكر من يوم أمس الجمعة، نتائج الفرز اليدوي الذي أمر به البرلمان في يونيو، بعدما ألقت مزاعم واسعة عن مخالفات، بظلالها على سلامة العملية الانتخابية.

واحتفظت قائمة "سائرون" بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر بصدارة الترتيب في الانتخابات العراقية التي جرت في مايو الماضي، ليلعب بذلك دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.

المصدر: RT

 

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