إعلان نتائج الفرز اليدوي لاقتراع برلمان العراق في 13 محافظة

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، مساء اليوم الخميس، عن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية، التي جرت يوم 12 مايو، في 13 محافظة للبلاد.

وأصدرت المفوضية بيانا أوضحت فيه نتائج إعادة فرز الأصوات يدويا، وتأتي كالتالي:

ببغداد: كتلة "سائرون" - 17 مقعدا، وائتلاف "الفتح" - 10 مقاعد، ائتلاف "دولة القانون" - 9 مقاعد، ائتلاف "الوطنية" – مقاعد، ائتلاف "النصر" – 8 مقاعد، تحالف "القرار" - 4 مقاعد، تيار "الحكمة" - 4 مقاعد، وتحالف "بغداد" – 3، "بيارق الخير" - 2، ائتلاف "تمدن" - مقعد واحد، وتحالف "المدني" - مقعد واحد، "الحزب المدني" - مقعد واحد، وائتلاف "إرادة" - مقعد واحد.

دهوك: "الحزب الديمقراطي الكردستاني" - 10 مقاعد، "الحزب الإسلامي الكردستاني" - مقعد واحد، وائتلاف "الرافدين" - مقعد واحد.

كربلاء: "الفتح" - 3 مقاعد، "سائرون" - 3 مقاعد، "النصر" – مقعدان، "دولة القانون" – مقعدان، "الحكمة" - مقعد واحد.

أربيل: "الحزب الديمقراطي الكردستاني" - 8 مقاعد، "الاتحاد الوطني" - مقعدان، "الجيل الجديد" - مقعدان، "التحالف من أجل الديمقراطية" - مقعد، حركة "كوران" - مقعد، "الجماعة الإسلامية" – مقعد.

البصرة: "الفتح" - 6 مقاعد، "سائرون" - 5 مقاعد، "النصر" - 5 مقاعد، "دولة القانون" - 4 مقاعد، "الحكمة" - مقعدان، تجمع "رجال العراق" – مقعد، "إرادة" – مقعد، "الوطنية" – مقعد.

المثنى: "سائرون" – مقعدان، "الفتح" – مقعدان، "الحكمة" – مقعد، "النصر" – مقعد، "دولة القانون" – مقعد.

كركوك: "الاتحاد الوطني الكردستاني" - 6 مقاعد، و"التحالف العربي" - 3 مقاعد، و"الجبهة التركمانية" - 3 مقاعد.

ذي قار: "سائرون" - 6 مقاعد، "الفتح" - 5 مقاعد، "دولة القانون" - 3 مقاعد، "النصر" - 3 مقاعد، "الحكمة" – مقعدان.

ديالى: "الفتح" - 3 مقاعد، "القرار" - 3 مقاعد، "الوطنية" - 3 مقاعد، "سائرون" – مقعدان، "النصر" – مقعد، "الحكمة" – مقعد، "الاتحاد الوطني الكردستاني" – مقعد.

السليمانية: "الاتحاد الوطني الكردستاني" - 8 مقاعد، "التغيير" – 4 مقاعد، "الجيل الجديد" – مقعدان، "الجماعة الاسلامية" – مقعد، "الحزب الديمقراطي الكردستاني" – مقعد، "التحالف من أجل الديمقراطية" – مقعد، "الاتحاد الإسلامي" – مقعد.

النجف: "سائرون" - 4 مقاعد، "الفتح" - 3 مقاعد، "النصر" - 3 مقاعد، "الحكمة" – مقعد، "دولة القانون" – مقعد.

الأنبار: "الأنبار هويتنا" - 6 مقاعد، "الوطنية" - 3 مقاعد، "القرار العراقي" – مقعدان، "عابرون" – مقعدان، "النصر" – مقعدان.

القادسية: "الفتح" - 3 مقاعد، "سائرون" - 3 مقاعد، "النصر" – مقعدان، "دولة القانون" – مقعد، "الحكمة" – مقعد، "إرادة" – مقعد.

المصدر: السومرية نيوز