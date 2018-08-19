اعتصام داخل مقر منظمة التحرير في رام الله

اعتصمت مجموعة من نشطاء حراك "ارفعوا العقوبات" اليوم الأحد، داخل مقر منظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة برفع العقوبات عن أهالي قطاع غزة.

وأكد نشطاء الحراك انقطاع التواصل معهم، ومصادرة هاتف إحدى الناشطات المتواجدات ومنع وسائل الإعلام من الوصول والتغطية.

وطالب النشطاء وسائل الإعلام كافة والمؤسسات الحقوقية للتوافد إلى مقر منظمة التحرير وتغطية ما يتعرض له المشاركون في الاعتصام الاحتجاجي السلمي.

وحمّل "حراك" المسؤولية الكاملة لمنظمة لتحرير بشكل أساسي، إذا تعرض المعتصمون لأي إساءة، كما حمّل الأجهزة الأمنية هذه المسؤولية.

وأفادت الناشطات بأنهن وبعد الإصرار على عدم الخروج إلا بتسليم البيان بيد أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، تسلمت العضو في اللجنة التنفيذية حنان عشراوي بيان "حراك ارفعوا العقوبات" كما استمعت لمطالب المعتصمات.

بعد إصرار الناشطات اللواتي اعتصمن داخل مقر منظمة التحرير في مدينة رام الله، على عدم الخروج إلا بتسليم البيان بيد أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، تسلمت العضو في اللجنة التنفيذية حنان عشراوي بيان حراك ارفعوا العقوبات كما واستمعت لمطالب المعتصمات. #ارفعوا_العقوباتpic.twitter.com/jl9qImOzWr — liftthesanctions (@liftthesanctio1) 19 августа 2018 г.

وأكدت عشرواي على أنها وأعضاء اللجنة التنفيذية يرفضون الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس بحق الأهل في غزة، ووعدت بإيصال البيان والسعي الجاد لإنهاء كافة العقوبات.

كما رفضت عشراوي اعتداء الأجهزة الأمنية على المعتصمات، ومنعتهم من مواصلة القمع، في ظل تهديدات مباشرة بقمع واعتقال المعتصمات، مؤكدة على الحق في الاعتصام السلمي. #ارفعوا_العقوبات — liftthesanctions (@liftthesanctio1) 19 августа 2018 г.

ونشر النشطاء شريط فيديو على موقع تويتر خلال وقفة للمطالبة برفع العقوبات عن غزة، وثق لحظة تمزيق لافتات تضامنية من طرف أشخاص قالوا إنهم عناصر أمن بلباس مدني، وحاولوا أيضا إخراج عدد من الفتيات خارج مقر منظمة التحرير برام الله.

خلال وقفة للمطالبة برفع العقوبات عن غزة..شاهد: عناصر أمن بلباس مدني يمزقون يافطات تضامنية ويحاولون إخراج عددٍ من الفتيات خارج مقر منظمة التحرير برام الله، قبل قليل.#ارفعوا_العقوباتpic.twitter.com/rZIHCo5ILN — liftthesanctions (@liftthesanctio1) 19 августа 2018 г.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية