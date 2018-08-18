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الداخلية السعودية تكرم رجال المرور في واقعة "جسر المنصور" بمكة

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الداخلية السعودية تكرم رجال المرور في واقعة
twitter.com/ahmnetnews
الداخلية السعودية تكرم شرطي مرور في مكة المكرمة
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وجه وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز، بمكافأة رجال المرور، بسبب انضباطهم في التعامل مع مواطن ارتكب مخالفة مرورية في مكة المكرمة.

وأوضح الحساب الرسمي لمديرية المرور على "تويتر"، بأن "وزير الداخلية أثنى على الموقف النظامي لرجال المرور وانضباطهم، بالتعامل مع مواطن ارتكب مخالفة مرورية بالعاصمة المقدسة، ووجه بمكافأتهم".

وقال رجل الأمن الرقيب مشعل: "الفيديو كان قبل يومين في أحد النقاط الأمنية بمكة، عندما ارتكب هذا الشخص مخالفة مرورية ورفض إبراز هويته، وبدأ بالتلفظ، والحمد لله تربينا على احترام الآخرين والتمسك بالحلم والصبر والحكمة".

وأضاف: "فوجئت بردة الفعل، ووردتني اتصالات كثيرة، وحقيقة أنا غير متابع لمواقع التواصل، والمكالمات التي وصلتني لا أستطيع الرد عليها فكيف بمتابعة الإشادات التي تكتب في تويتر! نحن في الحج لا ننتظر الشكر من أحد، ما يهمنا كيف نخدم ضيوف الرحمن بتوجيهات حكومتنا الرشيدة".

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وأوقفت الشرطة، الجمعة، مواطنا وأسرته، عقب محاولتهم ابتزاز رجل مرور، خلال أدائه مهام عمله عند تقاطع جسر المنصور في مكة المكرمة، وانتشر الفيديو بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي تحت أكثر من "هاشتاق"، واستنكر المتداولون ما ورد فيه من تهجم لفظي وتصوير وعبارات عنصرية.

المصدر: عاجل + سبق

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