إيقاف سعودي وزوجته وابنته لتطاولهم على رجل أمن

أوقفت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة قائد مركبة مخالفة ومرافقتيه (زوجته وابنته)، بعدما رفض التجاوب مع رجل مرور بإبراز هويته لتسجيل مخالفة مرورية بحقه.

ووجهت للرجل تهم رفع صوته على رجل أمن أثناء أداء واجبه وقيام زوجته وابنته بتسجيل كلامه وتصوير رجل الأمن.

من جهته، أكد المتحدث باسم شرطة مكة المكرمة أنه "وأثناء قيام أحد رجال المرور بمهامه، عند تقاطع جسر المنصور في العاصمة المقدسة، رصد مخالفة إحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة، وعند طلب رجل المرور من سائقها إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية، رفض التجاوب وبادر برفع صوته عاليا بغوغائية، وقامت مرافقتاه (زوجته وابنته)، بتسجيل توجيهه اتهامات باطلة لرجل الأمن في محاولة لقلب حقيقة الموقف".

#دق_علي_عمتك

أهداء للرقيب مشعل بن خلف

{البدوي}

نفتخر ب (بدونا) و( حضرنا) وكل من يعيش على هذي الارض الطيبه 🇸🇦 pic.twitter.com/ndXsMyUua8 — الشهري (@gfdgjyt) ١٧ أغسطس ٢٠١٨

وأشار بيان للداخلية إلى أن المواطن المخالف هدد باستخدام مواقف مفبركة وادعاءات على رجل المرور لثنيه عن توثيق المخالفة التي ارتكبها.

وأحيلت القضية والمحتجزين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

#دق_علي_عمتك



عطني اثباتك وترديد الحكي وشهوله

انت هرجك يالردي كله مهوب مناسب

"

عنصري وتسب وتصوّر رجال الدوله

لو تكلم كل عماتك تبى تتحاسب

" pic.twitter.com/vTkyWqdmdE — ابو فيصل العبدلي (@FJpsUHtYHUSy5Ai) ١٧ أغسطس ٢٠١٨

المصدر: وكالات