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إسرائيل تعيد فتح أبواب الأقصى

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعيد فتح أبواب الأقصى
AFP Jack GUEZ
مصلون يدخلون باحة الأقصى (صورة أرشيفية)
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أعيد صباح اليوم السبت فتح أبواب المسجد الأقصى، وذلك بعد أن أغلقتها السلطات الإسرائيلية أمس الجمعة على خلفية محاولة شاب فلسطيني طعن أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية.

وفي أعقاب الحادث، الذي انتهى بمقتل المهاجم على يد الشرطة، أخلى الأمن الإسرائيلي الأقصى من المصلين، ما أرغم مئات الفلسطينيين على أداء صلاتي المغرب والعشاء في محيط باب الأسباط.

ونظم الفلسطينيون اعتصاما أمام الأقصى في محيط باب الأسباط رفضا لإغلاق المسجد، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المعتصمين وحاولت تفريقهم بالقوة، حسب موقع "عرب 48".

ودعا فلسطينيون للتغريد على هاشتاغ #لن_تغلق_الأبواب رفضا لفرض سياسة العقاب بحق المصلين وإغلاق بوابات المسجد الأقصى.

بدورها، طالبت الرئاسة الفلسطينية بضرورة وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، محذرة من الإقدام على إخلائه وطرد الموظفين.

وفي هذه الأثناء، قام العشرات من أفراد الشرطة أمس الجمعة بمداهمة منزل المهاجم أحمد محاميد ذي الثلاثين عاما والأب لولدين في مدينة أم الفحم، وشرعوا في التحقيق مع عائلته.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه حاول طعن شرطي لدى خروجه من باحة الأقصى عبر باب المجلس حيث تجمع أفراد الشرطة، ومن ثم تعارك معهم، قبل أن تطلق عليه النار ما أدى لمقتله على الفور، علما بأن أيا من أفراد الشرطة لم يصب في الحادث.

المصدر: وكالات + RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

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