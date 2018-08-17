الدفاعات السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على نجران

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه محافظة نجران جنوبي المملكة.

وأشار مصدر أمني سعودي إلى أن الصاروخ سقط في منطقة غير مأهولة، ولم يسبب أضرارا تذكر.

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي، في وقت سابق، بأن الصواريخ التي يطلقها المسلحون الحوثيون باتجاه المملكة تستهدف، وبطريقة متعمدة الأحياء السكنية والآهلة بالسكان ما يمثل استهدافا مباشرا للمدنيين وخرقا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني بما فيها المادتان 51 و52.

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وتستعر في اليمن منذ أكثر من 3 سنوات حرب بين أنصار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجماعة الحوثي، وسط غارات يشنها طيران التحالف العربي بقيادة السعودية منذ مارس 2015، فضلا عن نشاط بعض الجماعات الإرهابية مثل تنظيمي "القاعدة" و"داعش" هناك.

وتسببت الحرب في اليمن حسب الهيئات والمنظمات الأممية، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، وأدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا، كما خفضت الاحتياطات النقدية اليمنية إلى أدنى مستوياتها.

المصدر: وكالات