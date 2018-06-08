التحالف العربي: رصد صاروخين أطلقا باتجاه نجران من اليمن

أكد مصدر في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اعتراض قوات الدفاع لصاروخين بالستيين أطلقا باتجاه محافظة نجران السعودية.

وأشار المصدر، إلى أن الصاروخ الأول فشل في بلوغ هدفه وسقط داخل الأراضي اليمنية، فيما سقط الصاروخ الثاني في منطقة صحراوية دون أن يوقع أي خسائر تذكر.

عاجل | #التحالف: قوات الدفاع الجوي ترصد صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه #نجران. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2018

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة، باتجاه أراضي المملكة، موضحا أن الأول سقط داخل اليمن، بينما سقط الآخر في صحراء غير آهلة بالسكان، ولم ينتج عنه أي أضرار.

وأشار المالكي إلى أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة نجران وأطلقا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

وأوضح المالكي أن "هذا العمل العدائي يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممي 2216 و2231"، مشدد على أن "إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني".

المصدر: واس