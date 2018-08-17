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مصرع 8 أشخاص بتصادم حافلتين في مصر

أخبار العالم العربي

مصرع 8 أشخاص بتصادم حافلتين في مصر
AFP
حادث مروري
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لقى 8 أشخاص حتفهم وأصيب 14 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين حافلتين على الطريق الساحلي في محافظة البحر الأحمر بمصر.

وقال مدير مرفق الإسعاف في المحافظة بدوي سعيد، إن 15 سيارة إسعاف توجهت إلى موقع الحادث من نقاط الإسعاف المنتشرة على الطريق لنقل المصابين إلى الغردقة عاصمة المحافظة والقصير إحدى مدنها.

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وأضاف أن أحد المصابين حالته خطيرة ونقل إلى مستشفى في الغردقة، فيما قالت وكيلة وزارة الصحة نجلاء حماد إن جثامين المتوفين نقلت إلى مستشفى القصير العام.

المصدر: وكالات

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