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السلطات المصرية تصادر سلاحف مهددة بالانقراض وتعاقب المتجرين بها

أخبار العالم العربي

السلطات المصرية تصادر سلاحف مهددة بالانقراض وتعاقب المتجرين بها
Reuters Jose Cabezas
سلحفاة
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تمكن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في مصر من ضبط سلاحف في الأسواق مهددة بالانقراض ويجرم القانون المصري على الإتجار بها.

وضبطت السلاحف خلال حملة تفتيشية على الأسواق بمركز ومدينة بلقاس في محافظة المنصورة لمواجهة الإتجار غير المشروع في الكائنات المهددة بالانقراض.

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وأسفرت الحملة عن ضبط 7 سلاحف برية وسلحفاة بحرية واحدة من السلاحف الخضراء، وجميعها من الأنواع المهددة بالانقراض ويجرم القانون على الإتجار بها.

من جانبها، أشادت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد بهذا التصرف وبضبط السلاحف قبل بيعها، مشيرة إلى أن حظر الإتجار غير المشروع في الكائنات يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الإنسان ورفاهيته.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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