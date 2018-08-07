مصر تطرح أشهر المحميات الطبيعية للانتفاع

تنوي وزارة البيئة المصرية طرح محميتين طبيعيتين على القطاع الخاص المصري، لإدارتهما وتشغيلهما بنظام حق الانتفاع، خلال 4 أشهر من الآن.

وقالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، إن الوزارة تعتزم طرح محميتين أمام القطاع الخاص بهدف إدارتهما بنظام حق الانتفاع خلال 4 أشهر القادمة بهدف توليد أرباح من المحميات.

وأشارت ياسمين، في تصريحات صحفية علي هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى أن المحميتين هما محمية وادي دجلة، والثانية ستكون إما محمية رأس محمد أو الغابة المتحجرة.

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وقالت وزيرة البيئة، إن الوزارة تجهز البنية التحتية في المحميتين المقرر طرحهما بهدف زيادة إقبال المستثمرين، كما أوشكت الوزارة على الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لمحمية وادي دجلة.

ووفقا لوزيرة البيئة فإن الطرح بنظام حق الانتفاع سيتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، موضحة أن مصر تمتلك 30 محمية ولن يطرح أي منها إلا بعد تجهيز البنية التحتية وقياس مدى نجاح الطرح.

فيما كشف مصدر مسؤول في الوزارة عن طرح 10 محميات طبيعية في عدد من المحافظات بحق الانتفاع على القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة، بعد دراستها ومراجعة طبيعتها والتأكد من عدم الإضرار بالتنوع الموجود فيها.

المصدر: الشروق + مصراوي