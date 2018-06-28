3 حيوانات برية يصعب العثور عليها خارج الخارطة العربية (صور)

تشتهر المنطقة العربية بمناخها المعتدل وتنوعها الجغرافي الكبير، ما سمح بظهور أصناف مميزة من الحيوانات البرية التي يصعب العثور عليها في أماكن أخرى حول العالم.

وفيما ما يلي بعض الأصناف البرية المنتشرة على مساحات واسعة من البلدان والصحارى العربية، من المحيط إلى الخليج.

1- ثعلب الفنك: يشتهر بأذنيه الطويلتين وذكائه العالي، وينتشر في صحارى شمال إفريقيا وخاصة في الجزائر، حتى أن اسمه أطلق لقبا على منتخب كرة القدم الجزائري. ويعد الفنك أصغر ثعالب العالم حجما، وأكثرها سرعة في الجري.

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2- الصقر العربي: يشتهر بحدة بصره ودقة ملاحظته وسرعة تحليقه، إذ يستخدم في رحلات الصيد البري وخاصة في دول الخليج العربية. كما ينتشر في مصر والأردن وجنوب العراق. ويتميز كذلك عن باقي أنواع الصقور، بلون ريشه البني وجناحيه المخططين.

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3- ظبي المارية العربي: ينتشر بشكل خاص في صحارى الإمارات، ويشتهر بلونه المميز وقرونه المدببة الطويلة. كما خصصت له محميات طبيعية بعد أن كادت موجات الصيد أن تقضي عليه وتدفعه نحو الانقراض. وكذلك تشتهر الأردن بانتشار أعداد جيدة من الماريا العربي.

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المصدر: Arab News