مقتل 3 جنود سعوديين عند الحدود مع اليمن

أعلنت السلطات السعودية، مقتل 3 من جنودها على الشريط الحدودي مع اليمن خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت وكالة "واس" الرسمية، أن العسكريين الـ3 قتلوا "أثناء دفاعهم عن الوطن في الحد الجنوبي"، المتاخم للحدود مع اليمن.

ولفتت إلى أن القتلى هم النقيب عريعر بن بندر العريعر، والعريف سليمان المالكي والجندي أول طاهر علامي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أمير منطقة جازان نقل تعازي العاهل السعودي وولي عهده إلى ذوي القتلى.

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ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول ظروف مقتل الجنود الثلاثة.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقواته في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على بعض المحافظات اليمنية، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

المصدر: واس +وكالات