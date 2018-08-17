الجيش المصري يوزع مليون سلّة غذائية بنصف الثمن بمناسبة الأضحى

كلّف وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري محمد زكي هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة، بإعداد وتجهيز مليون حصة غذائية لتوزيعها بنصف الثمن على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسيتم توزيع الحصص الغذائية على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجا في القرى والنجوع والأحياء والمناطق النائية بالعديد من محافظات مصر وذلك بنطاق الفروع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية التي تدخل في نطاق المسؤولية.

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وتضم الحصص الغذائية كيلو غراما من مواد السكر والأرز والفول والمعكرونة، بالإضافة إلى عبوات زيت وصلصة طماطم وشاي.

وقد تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسئولياتها لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة والتي شهدت إقبالا لافتا من الجماهير لشراء العبوات.

يذكر أن القوات المسلحة المصرية تمتلك مجمعات استهلاكية كبيرة في العاصمة المصرية القاهرة، يتوافد عليها المواطنون في بعض الأوقات، ولكن من وقت للآخر يكلف الجيش المصري جنوده للنزول إلى المحافظات والمدن الأخرى لبيع المنتجات الغذائية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية