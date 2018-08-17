دعوة أممية للحكومة اليمنية والحوثيين لحضور مؤتمر جنيف للسلام في 6 سبتمبر

دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة الحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله" الحوثية إلى المشاركة في مؤتمر جنيف للسلام في اليمن المزمع في 6 سبتمبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، للصحفيين: "يمكنني أن أؤكد أن مكتب المبعوث الخاص (مارتن غريفيث) بعث دعوات للحكومة اليمنية ولجماعة أنصار الله الحوثية لحضور مؤتمر جنيف للسلام".

ويسعى غريفيث إلى التفاوض مع أطراف النزاع اليمني، وجمعهم إلى طاولة الحوار للتفاوض لإنهاء الصراع القائم منذ أكثر من 3 سنوات، والذي تسبب بمقتل أكثر من 10 آلاف شخص ودفع البلاد إلى حافة المجاعة.

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ويشهد اليمن نزاعا مسلحا بين أنصار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجماعة الحوثي، وسط غارات يشنها طيران التحالف العربي منذ مارس 2015 لدعم قوات هادي، فضلا عن نشاط بعض الجماعات الإرهابية كتنظيمي "القاعدة" و"داعش" هناك.

وتسببت الحرب في اليمن حسب الهيئات والمنظمات الأممية، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، كما أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا، وتسببت كذلك بهبوط الاحتياطات النقدية اليمنية إلى الحضيض.

المصدر: وكالات