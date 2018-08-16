سفير تركيا بالدوحة يشيد بوقوف قطر إلى جانب بلاده

أشاد السفير التركي لدى الدوحة فكرت أوزار، بوقوف دولة قطر إلى جانب بلاده، مثمنا إعلان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.

وقال أوزار في تصريح صحفي على هامش مشاركته في مؤتمر السفراء المنعقد بأنقرة: "من خلال موقفها هذا، أظهرت قطر أنها صديقة مخلصة وموثوقة تقف إلى جانب تركيا في السراء والضراء".

وأكد السفير التركي أن قطر أول دولة دعمت بلاده خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو عام 2016، وأنها تدعم الحكومة التركية في حربها على الإرهاب، مضيفا: "قطر واحدة من الدول الأكثر تعاونا مع بلادنا بخصوص تنظيم (غولن) الإرهابي".

وأشار إلى أن الحكومة التركية قدمت الدعم للدوحة خلال الأزمة الخليجية.

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وكتب الشيخ تميم على الـ"تويتر"، عقب وصوله إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر.. وفي إطار المباحثات الهامة التي أجريتها في أنقرة مع فخامة الرئيس أردوغان أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا".

نقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر .. وفي إطار المباحثات الهامة التي أجريتها في أنقرة اليوم مع فخامة الرئيس أردوغان أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة ١٥ مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا pic.twitter.com/VU1PyIfT0b — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

وتواجه تركيا حربا اقتصادية من جانب قوى دولية في مقدمتها الولايات المتحدة، ما تسببت في تقلبات بسعر صرف الليرة، وقد نجحت إجراءات البنك المركزي، في وقف هبوط العملة التركية، وتحسن سعر صرفها تدريجيا أمام الدولار الأمريكي.

المصدر: الأناضول