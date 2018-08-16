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رسميا.. حلبجة المحافظة العراقية الـ 19

أخبار العالم العربي

رسميا.. حلبجة المحافظة العراقية الـ 19
SAFIN HAMED
نصب ضحايا مجزرة حلبجة في كردستان العراق
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أظهرت وثائق صادرة عن الحكومة المركزية في بغداد تعامل الأخيرة مع مدينة حلبجة التابعة لإقليم كردستان العراق على أنها المحافظة الـ 19 في البلاد.

وتشير الوثائق الموقعة من مكتب وزير الداخلية، إلى استحداث دوائر خاصة بالبطاقة الوطنية وجوازات السفر وكذلك لوحات السيارات المرورية التي ستحمل اسم "حلبجة".

وبحسب الوثائق، فإن عددا من المؤسسات ستستحدث في المحافظة الجديدة، وهي مديريات "الجنسية، والمرور، والأحوال المدنية، وشرطة الجمارك، بالإضافة إلى الإقامة ومديرية معلومات المحافظة".

من جهتها، قالت النائبة السابقة في البرلمان العراقي عن إقليم كردستان العراق ريزان الشيخ لـRT: "نحن سعداء بهذا القرار، فحلبجة مدينة تستحق أن تقدم لها كل الجهود من أجل تعويض أهلها عما عانوه في أوقات سابقة من ظلم واضطهاد.. سيزيد القرار من سهولة الحياة في المحافظة، وسيساعد السكان على بناء محافظتهم وتطويرها".

ومع استحداث محافظة حلبجة، صار إقليم كردستان العراق يضم 4 محافظات، بعد أن كان يضم ثلاث محافظات هي أربيل والسليمانية ودهوك.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، عام 2014، استحداث المحافظة رقم 19 في البلاد وتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، لكن لم يبدأ العمل فعليا بالقرار حتى أغسطس الحالي، بحسب ما أظهرته الوثائق الرسمية.

وتعرف حلبجة بالمأساة التي حدثت فيها عام 1988، عندما أطلق نظام صدام حسين أثناء الحرب العراقية الإيرانية هجوما كيميائيا على سكان المدينة، أدى إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص من سكانها.

RT
الوثائق الرسمية المذكورة 1
RT
الوثائق الرسمية المذكورة 2
RT
الوثائق الرسمية المذكورة 3

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

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