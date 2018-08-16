 
مباشر

الشرطة الجزائرية تحذّر مستخدمي الفيسبوك

أخبار العالم العربي

الشرطة الجزائرية تحذّر مستخدمي الفيسبوك
Globallookpress ZUMAPRESS.com / Igor Golovniov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knns

حذّرت المديرية الجزائرية العامّة للأمن الوطني متصفحي ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي من تدوال ونشر معلومات تخص الأشخاص المنتسبين للشرطة.

وجاء في بيان للمديرية نُشر يوم الأربعاء أن المديرية "تحذر المواطنين من الوقوع ضحية الأخبار المغلوطة والمعلومات الواهية التي يتم تداولها عبر بعض الصفحات بحق منتسبي الأمن الوطني".

كما دعت المديرية العامة إلى التعامل بحذر ووعي مع هذه الأخبار التي تمس بالحياة المهنية والشخصية لمنتسبي الأمن الوطني.

وأشارت المديرية العامة إلى أنها "تحتفظ بكامل حقها القانوني في المتابعة القضائية لمروجي هذه الأخبار المغلوطة".

المصدر: فيسبوك

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الجنس الثالث".. سيتم إدراجه تحت صفة "مختلف" فمن هم وهل تتقبلهم المجتمعات العربية؟