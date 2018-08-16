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الجيش المصري يغيث السودان بمساعدات عاجلة

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يغيث السودان بمساعدات عاجلة
المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency
طائرة عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية للسودان
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن مصر قدمت للسودان مساعدات إنسانية عاجلة تنفيذا لتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكر، أن المساعدات تمثلت في مستلزمات إغاثية وأدوية وخيام ومواد غذائية ومعدات هندسية، وذلك بالتعاون بين وزارات الدفاع، والخارجية، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والزراعة والهلال الأحمر المصري.

وتابع: "كما تم إيفاد قافلتين طبية وبيطرية لعدة أقاليم في السودان للمساعدة في مواجهة استشراء الآفات والأمراض نتيجة نفوق الماشية جراء السيول ولحماية الثروة الحيوانية في السودان من أي تداعيات سلبية".

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وأوضح راضي، أن الرئيس وجه بتلبية كل ما يحتاجه السودان الشقيق من مستلزمات إغاثة بشكل فوري وذلك في إطار الروابط الأخوية ووحدة المسار والمصير التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقتل خلال الشهر الجاري 23 شخصا على الأقل في السودان، جراء فيضانات غزيرة اجتاحت أجزاء متفرقة من البلاد، وأدت إلى انهيار المباني وتشريد الآلاف، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

المصدر: المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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