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تركيا: العالم شهد صداقتنا مع قطر وسنعزز التعاون بيننا

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تركيا: العالم شهد صداقتنا مع قطر وسنعزز التعاون بيننا
Reuters Murad Sezer
وزير المالية التركي، براءت ألبيرق
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أكد وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، أن تركيا ستعمل على تطوير تعاونها مع قطر، معتبرا أن تقديمها استثمارا بقيمة 15 مليار دولار لبلاده يؤكد مستوى الصداقة بين الجانبين.

وقال ألبيرق، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "مرة أخرى شهد العالم الصداقة بين تركيا وقطر، وسنعمل على تعزيز التعاون بين بلدينا".

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الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلتقي في أنقرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر: سنستثمر 15 مليار دولار بشكل مباشر في تركيا

وأضاف ألبيرق: "إننا سنخرج من هذا الوضع بواسطة سياساتنا العقلانية والاستراتيجية القوية وأصدقائنا والتعاون المطور بيننا". 

وأعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، خلال لقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقدم لتركيا استثمارات مباشرة بمبلغ 15 مليار دولار بشكل مشاريع مختلفة في خطوة يجري اتخاذها على وقع أزمة كبيرة ضربت الاقتصاد التركي بسبب الهبوط الحاد لقيمة الليرة المحلية.

المصدر: حساب ألبيراق في "تويتر" + RT

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