الإرياني ينتقد منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن

جددت الحكومة اليمنية انتقادها لموقف الأمم المتحدة المتحيز للحوثيين، ‏وذلك إثر قيام منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ‏ليز غراندي، بزيارة لمديرية ضحيان في ‏محافظة صعدة معقل الجماعة.‏

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ونشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأربعاء، سلسلة تغريدات انتقد فيها منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي في الأمم المتحدة باليمن لانحيازها للحوثيين.

وقال معمر الإرياني إن تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية الأخيرة وزيارتها إلى مديرية ضحيان في محافظة صعدة تؤكد من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن للحوثيين.

وأضاف أن ليز غراندي تعتمد على معلومات مضللة تقدمها جماعة الحوثي دون العودة للحكومة الشرعية، مشيرا إلى استباق نتائج عمل فرق تقصي الحقائق.

١-تصريحات منسقة الشئون الانسانية الأخيرة وزيارتها الى مديرية #ضحيان في محافظة #صعدة تؤكد من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن للمليشيا الحوثية الايرانية واعتمادها على معلومات مضللة يقدمها الانقلابيين دون العودة للحكومة الشرعية وفي استباق لنتائج عمل فرق تقصي الحقائق — معمر الإرياني (@ERYANIM) 15 августа 2018 г.

وأعرب وزير الإعلام عن استغرابه لعدم قيام ‏منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بزيارة ‏مدينة الحديدة أو تعز وغيرها من المناطق، ‏حيث قال إن الحوثيين ارتكبوا جرائم حرب ضد ‏المدنيين ويواصلون ذلك بشكل يومي.‏

٢-لماذا لم تقوم المنسقة بزيارة مدينة #الحديدة التي ترتكب فيها المليشيا الحوثية الايرانية أشنع الجرائم ضد سكان المدنية وبشكل يومي،أو زيارة محافظة تعز التي تتعرض لقصف يومي بقذائف الهاون ويموت فيها الاطفال،وغيرها المحافظات التي تقوم المليشيا فيها بأبشع أنواع الجرائم ضد المدنيين. — معمر الإرياني (@ERYANIM) 15 августа 2018 г.

وقال إنها ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها منسقة الشؤون ‏الإنسانية أحكامها بناء على ‏معلومات الحوثيين، مفيدا بأنها سارعت قبل أيام بإصدار ‏أحكام منحازة للحوثيين ‏إزاء قصف المدنيين في سوق السمك وبوابة مستشفى الثورة ‏العام بمدينة الحديدة.

٣-هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها منسقة الشئون الإنسانية أحكامها بناء على معلومات المليشيا الحوثية المضللة،فقد سارعت قبل أيام بإصدار أحكام منحازة إزاء قصف المدنيين في سوق السمك وبوابة مستشفى الثورة العام بمدينة #الحديدة — معمر الإرياني (@ERYANIM) 15 августа 2018 г.

وتابع أن الأمر ‏صححه مكتب المفوضية ‏السامية لحقوق الإنسان في اليمن مدعوما بالوثائق والمعلومات ‏الميدانية، حيث أكد أن القصف ناتج ‏عن قذائف هاون انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين.‏

٤-الأحكام المنحازة التي اطلقتها منسقة الشئون الانسانية بناء على معلومات المليشيا الحوثية المضللة،هو الأمر الذي صححه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن مدعوم بالوثائق والمعلومات الميدانية،وأكد فيها ان القصف ناتج عن قذائف هاون انطلقت من مناطق سيطرة تلك المليشيات الإرهابية — معمر الإرياني (@ERYANIM) 15 августа 2018 г.

واختتم سلسلة تغريداته مشددا على أن جماعة أنصار الله تتعمد استهداف المدنيين ‏بشكل مباشر ‏سعيا لاستعطاف الرأي العام المحلي والدولي.

كما بين في السياق أن تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية تشجع الحوثيين على ‏ارتكاب ‏المزيد من جرائمهم ضد المدنيين بغية تحقيق أهدافهم الشيطانية.

المصدر: تويتر + وكالة الأنباء اليمنية