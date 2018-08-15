 
مباشر

الإرياني ينتقد منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن

أخبار العالم العربي

الإرياني ينتقد منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن
AFP / FAYEZ NURELDINE
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knkk

جددت الحكومة اليمنية انتقادها لموقف الأمم المتحدة المتحيز للحوثيين، ‏وذلك إثر قيام منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ‏ليز غراندي، بزيارة لمديرية ضحيان في ‏محافظة صعدة معقل الجماعة.‏

إقرأ المزيد
أبو الغيط أثناء استقباله هادي: التدخلات الإيرانية تهديد خطير لمنظومة الأمن القومي العربي

ونشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأربعاء، سلسلة تغريدات انتقد فيها منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي في الأمم المتحدة باليمن لانحيازها للحوثيين.

وقال معمر الإرياني إن تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية الأخيرة وزيارتها إلى مديرية ضحيان في محافظة صعدة تؤكد من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن للحوثيين.

وأضاف أن ليز غراندي تعتمد على معلومات مضللة تقدمها جماعة الحوثي دون العودة للحكومة الشرعية، مشيرا إلى استباق نتائج عمل فرق تقصي الحقائق.

وأعرب وزير الإعلام عن استغرابه لعدم قيام ‏منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بزيارة ‏مدينة الحديدة أو تعز وغيرها من المناطق، ‏حيث قال إن الحوثيين ارتكبوا جرائم حرب ضد ‏المدنيين ويواصلون ذلك بشكل يومي.‏

وقال إنها ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها منسقة الشؤون ‏الإنسانية أحكامها بناء على ‏معلومات الحوثيين، مفيدا بأنها سارعت قبل أيام بإصدار ‏أحكام منحازة للحوثيين ‏إزاء قصف المدنيين في سوق السمك وبوابة مستشفى الثورة ‏العام بمدينة الحديدة.

وتابع أن الأمر ‏صححه مكتب المفوضية ‏السامية لحقوق الإنسان في اليمن مدعوما بالوثائق والمعلومات ‏الميدانية، حيث أكد أن القصف ناتج ‏عن قذائف هاون انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين.‏

واختتم سلسلة تغريداته مشددا على أن جماعة أنصار الله تتعمد استهداف المدنيين ‏بشكل مباشر ‏سعيا لاستعطاف الرأي العام المحلي والدولي.

كما بين في السياق أن تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية تشجع الحوثيين على ‏ارتكاب ‏المزيد من جرائمهم ضد المدنيين بغية تحقيق أهدافهم الشيطانية.

المصدر: تويتر + وكالة الأنباء اليمنية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا