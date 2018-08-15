ليبيا .. حكم بالإعدام على 45 متهما بقتل متظاهرين عام 2011

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس في ليبيا حكما بالإعدام رميا بالرصاص على 45 متهما في قضية قتل متظاهرين في عام 2011، معروفة إعلاميا بـ "السريع أبو سليم".

وذكرت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية في صفحتها على "فيسبوك"، أن المحكمة أصدرت كذلك حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على 54 متهما آخرين في القضية، التي يحاكم فيها بشكل إجمالي 128 شخصا.

وبرأت المحكمة 22 شخصا من جميع التهم، وشملت شخصا واحدا بالعفو العام، وقضت بسبق الفصل في الدعوى لثلاثة أشخاص. كما توفي ثلاثة آخرون قبل الفصل في الدعوى.

يذكر، أن قضية "السريع أبو سليم" متعلقة بأحداث 21 أغسطس عام 2011، حين أطلق موالون لنظام معمر القذافي النار على معارضيه على الطريق السريع المحاذي لمنطقة أبو سليم في طرابلس.

المصدر: وسائل إعلام ليبية