خطة روسية واعدة لعربات القطارات في مصر

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن خطة كبيرة لدى روسيا للدخول في شمال أفريقيا صناعيا عن طريق صناعة عربات السكك الحديدية.

وأكدت صحيفة "المصري اليوم"، أن رئيس مصنع ترانس ماش الروسي، سرغيو كربنوف، المسؤول عن إتمام المفاوضات النهائية لتصنيع 1300 عربة لسكك حديد مصر، شدد على أن العربات تخدم المصريين 40 عاما، وأن هناك مخططا لإنشاء مصنع في القاهرة أسوة بمصنع جنوب أفريقيا، فضلا عن برنامج تدريب للفنيين المصريين.

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ويقول كبير مصممي المصنع، فيكتور بروكوفييف حصلنا على أفضل تصميم للعربات ذات الطابقين على مستوى العالم، والعربات يتم تصميمها بحيث تتحمل أكثر من 50 درجة حرارة وأقل من 50 درجة بسبب طبيعة الأجواء في المدن الروسية، والسرعة التصميمية للعربة 140 كيلومترا، ويمكنها أن تتحمل سرعة 160 كيلومترا بحسب قوة عربة الجر.

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وتفقدت الصحيفة عربة الركاب المصنعة لدولة مصر، وهي نموذج من 700 عربة من عربات الدرجة الثانية العادية بنظام التكييف الذاتي، ويبلغ عدد مقاعدها 86 مقعدا، وطولها 40 مترا، ويوجد بها 2 حمام، وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

المصدر: المصري اليوم