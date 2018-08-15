مقتل متظاهر في البصرة برصاص قوات الأمن

قتل صباح اليوم الأربعاء متظاهر في محافظة البصرة، جنوبي العراق، بعد إصابته برصاص القوات الأمنية في ناحية عز الدين سليم بالمحافظة.

وقال مصدر أمني لـRT إن "المتظاهر وهو في عقده الثالث، نقل إلى مشفى الفيحاء في المحافظة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل القوات الأمنية العراقية، لكنه لم يستجب للعلاج ففارق الحياة".

من جهته، وفي تغريدة له على تويتر، أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان مقتل المتظاهر في محافظة البصرة، فيما طالب الحكومة العراقية بإنهاء "الاعتداءات" التي تطال المتظاهرين.

يذكر أن تظاهرات سكان محافظة البصرة جرت اليوم قرب حقل "غرب القرنة 2 "، النفطي وطالب المتظاهرون فيها بضرورة توفير فرص العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

المصدر: RT