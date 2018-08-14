القوات الروسية تدمر 16 طائرة مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه حميميم في أغسطس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت، منذ بداية أغسطس الجاري، سلسلة هجمات نفذها مسلحون على قاعدة حميميم وأسقطت 16 طائرة مسيرة أطلقت باتجاها من قبل التشكيلات المسلحة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أصدره مدير مركز مصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، اللواء ألكسي تسيغانكوف، مساء اليوم الثلاثاء، إنه "تم بشكل عام منذ بداية شهر أغسطس الجاري تدمير 16 طائرة مسيرة أطلقت من أراضي سيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب" باتجاه قاعدة حميميم للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وأكدت الوزارة أن الوسائل النارية للدفاع الجوي المنتشرة في القاعدة صدت مساء 13 أغسطس محاولة شن هجوم جديد على حميميم وأسقطت 5 طائرات دون طيار.

وذكر تسيغانكوف في البيان أن مركز مصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا رصد منذ 4 أغسطس حتى 13 من الشهر ذاته 11 حالة انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب من قبل مجموعات المسلحين، ولفتت إلى أن هذا العدد شهد ارتفاعا حادا في الآونة الأخيرة حيث بلغ في الفترة بين 24 يوليو إلى 2 أغسطس 84 خرقا.

ودعا مدير مركز المصالحة في حميميم "قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في مناطق سيطرتهم".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية