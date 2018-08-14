السيسي يقوم بزيارة مفاجئة إلى نيوم السعودية ويجري محادثات مع الملك سلمان

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، محادثات مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في زيارة مفاجئة قام بها اليوم الثلاثاء إلى السعودية.

وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن اللقاء جرى في مدينة نيوم بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء "جرى حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين"، دون ذكر أي تفاصيل عن مضمون المحادثات.

وأضافت "واس" أن العاهل السعودي أقام مأدبة غداء بمناسبة زيارة السيسي، التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا.

من جانبها، أشار الرئاسة المصرية في بيان أصدرته عقب اللقاء أن زيارة السيسي إلى المملكة جاءت تلبية لدعوة الملك سلمان، مضيفة أن المحادثات شارك فيها أيضا من الجانب المصري رئيس المخابرات العامة، عباس كامل.

وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء تم خلاله "التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك مجمل العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين".

وتمثل إقامة مدينة نيوم مشروعا ضخما أعلن عن إطلاقه ولي العهد السعودي في أكتوبر 2017 ومن المتوقع أن تصبح مركزا اقتصاديا واستثماريا وسياحيا للمملكة.

وتقع "نيوم" شمال غربي المملكة على مساحة 26.5 ألف كم، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة الأردني بطول 468 كم، وتحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة أعداد السياح لمنطقة الشرق الأوسط، إذ تعتزم السعودية إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية في نيوم، ما بين مدن ومشاريع سياحية تتضمن إنشاء 50 منتجعا على البحر الأحمر وستطال كذلك بعض الأراضي في مصر والأردن.

المصدر: واس + صفحة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية + وكالات