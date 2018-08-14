السيسي يجري محادثات مع الملك سلمان في زيارة مفاجئة إلى السعودية

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، محادثات مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في زيارة مفاجئة قام بها اليوم الثلاثاء إلى السعودية.

وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن اللقاء جرى في مدينة نيوم بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء "جرى حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين"، دون ذكر أي تفاصيل عن مضمون المحادثات.

وأضافت "واس" أن العاهل السعودي أقام مأدبة غداء بمناسبة زيارة السيسي، التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا.

المصدر: واس