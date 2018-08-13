// 26.06.2018 по тикету 15478
المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يعارض عودة اللاجئين السوريين
AFP STRINGER
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أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن معارضته لعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن في الظروف الحالية.
وقال غراندي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين، اليوم الاثنين: "لا يمكننا أن نسمح بعودة اللاجئين في الظروف الخطيرة".
وأضاف أن 5 ملايين لاجئ موجودون حاليا في الدول المجاورة لسوريا، وأن الأمم المتحدة "لا تستطيع ضمان عودة مثل هذا العدد من الأشخاص في ضل استمرار النزاع".
وجدير بالذكر أنه حسب معلومات المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أعرب أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري عن عودتهم إلى الوطن من 9 دول في العالم.
المصدر: نوفوستي
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