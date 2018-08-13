 
مباشر

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يعارض عودة اللاجئين السوريين

أخبار العالم العربي

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يعارض عودة اللاجئين السوريين
AFP STRINGER
زيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لمخيم للاجئين السوريين في لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn7c

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن معارضته لعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن في الظروف الحالية.

وقال غراندي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين، اليوم الاثنين: "لا يمكننا أن نسمح بعودة اللاجئين في الظروف الخطيرة".

إقرأ المزيد
اللاجئون السوريون في لبنان - أرشيف أكثر من 200 عائلة من اللاجئين السوريين تعود من لبنان

وأضاف أن 5 ملايين لاجئ موجودون حاليا في الدول المجاورة لسوريا، وأن الأمم المتحدة "لا تستطيع ضمان عودة مثل هذا العدد من الأشخاص في ضل استمرار النزاع".

وجدير بالذكر أنه حسب معلومات المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أعرب أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري عن عودتهم إلى الوطن من 9 دول في العالم.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا