لافروف يبحث مسألة التسوية السورية مع غوتيريش

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قضية تسوية الأزمة السورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد أنه "تم بحث آفاق زيادة فاعلية عمل الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يخص تفادي النزاعات وحفظ السلام".

وأضافت الخارجية: "جرى تبادل الآراء حول مسائل جدول أعمال الأمم المتحدة مع التركيز على قضية التسوية السورية. وأجمع الجانبان على أن التقدم بتسوية الأزمات له علاقة مباشرة باستعداد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لبذل جهود جماعية على أساس القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأطلع لافروف الأمين العام كذلك على الاتصالات بين مفوضي حقوق الإنسان الروسي والأوكراني، بشأن ملف السجناء، وخاصة الأوكراني أوليغ سينتسوف المدان بتهمة الإرهاب في روسيا.

المصدر: نوفوستي