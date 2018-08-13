 
مباشر

لافروف يبحث مسألة التسوية السورية مع غوتيريش

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث مسألة التسوية السورية مع غوتيريش
Sputnik SERGEI PYATAKOV
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn6p

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قضية تسوية الأزمة السورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد أنه "تم بحث آفاق زيادة فاعلية عمل الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يخص تفادي النزاعات وحفظ السلام".

وأضافت الخارجية: "جرى تبادل الآراء حول مسائل جدول أعمال الأمم المتحدة مع التركيز على قضية التسوية السورية. وأجمع الجانبان على أن التقدم بتسوية الأزمات له علاقة مباشرة باستعداد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لبذل جهود جماعية على أساس القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأطلع لافروف الأمين العام كذلك على الاتصالات بين مفوضي حقوق الإنسان الروسي والأوكراني، بشأن ملف السجناء، وخاصة الأوكراني أوليغ سينتسوف المدان بتهمة الإرهاب في روسيا.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا