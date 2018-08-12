رسالة من الملك سلمان بـ 6 لغات

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" رسالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد ترجمت إلى 6 لغات، ترحيبا بحجاج بيت الله الحرام.

وقالت الوكالة إن الرسالة ترحيبية بالحجاج، تزامنا مع انطلاق موسم الحج، موضحة أنها ترجمت إلى 6 لغات وهي العربية، والإنجليزية، والروسية، والصينية، والفارسية، والأوردو.

وقال الملك سلمان في رسالته: "نرحب، بحجاج بيت الله الحرام، الذين بدؤوا في التوافد من مختلف دول العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، سائلا الله تعالى أن يتقبل حجهم ويوفقهم لأداء الحج المبرور، الذي ليس جزاء إلا الجنة".

المصدر: واس