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السعودية تحدد مدة إجازة عيد الأضحى المقبل

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السعودية تحدد مدة إجازة عيد الأضحى المقبل
Sputnik
صورة أرشيفية
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حددت وزارة الخدمة المدنية في السعودية أيام إجازة عيد الأضحى الذي سيحل يوم الثلاثاء المصادف 21 أغسطس الجاري.

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وقالت الوزارة المسؤولة عن موظفي القطاع الحكومي العام، أمس السبت، إن عطلة عيد الأضحى ستبدأ بنهاية دوام الأربعاء الموافق 15 أغسطس الجاري، وسيكون بداية الدوام بعد الإجازة يوم الاثنين الموافق 27 أغسطس من نفس الشهر.

وتلتزم كل المؤسسات الرسمية السعودية بالعطلة طوال مدة الإجازة، باستثناء بعض القطاعات التي تستمر في العمل بشكل دائم، مثل المستشفيات، فيما تمنح غالبية الشركات الخاصة إجازة أقصر لموظفيها في السعودية.

ويترقب كثير من السعوديين، صدور قرار رسمي بتقديم موعد صرف رواتب الشهر الجاري، بحيث تكون قبل حلول عيد الأضحى بدلا من موعدها المقرر في 27 أغسطس، والذي يصادف يوم انتهاء إجازة العيد.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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