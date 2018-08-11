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ملك السعودية يأمر باستضافة 1000 حاج مصري لهم وضع خاص

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ملك السعودية يأمر باستضافة 1000 حاج مصري لهم وضع خاص
Reuters
الملك سلمان
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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا باستضافة ألف حاج وحاجة من أسر "شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين"، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

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صورة أرشيفية الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج من 90 دولة

كما أصدر الملك قرارا باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي "شهداء فلسطين"، و1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، في وقت سابق، إن المستضافين ينتمون إلى 90 دولة من قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا، منوها بأن ذلك يندرج في إطار برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج".

وأوضح أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1996 حتى موسم الحج الماضي وصل إلى 43547 حاجا وحاجة من مختلف دول العالم.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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