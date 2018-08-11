ملك السعودية يأمر باستضافة 1000 حاج مصري لهم وضع خاص

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا باستضافة ألف حاج وحاجة من أسر "شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين"، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

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كما أصدر الملك قرارا باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي "شهداء فلسطين"، و1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، في وقت سابق، إن المستضافين ينتمون إلى 90 دولة من قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا، منوها بأن ذلك يندرج في إطار برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج".

وأوضح أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1996 حتى موسم الحج الماضي وصل إلى 43547 حاجا وحاجة من مختلف دول العالم.

المصدر: وكالات