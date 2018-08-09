الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج من 90 دولة

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، يوم الأربعاء، إن المستضافين ينتمون إلى 90 دولة من قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا، منوها بأن ذلك يندرج في إطار برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج".

وأوضح أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1996 حتى موسم الحج الماضي وصل إلى 43547 حاجا وحاجة من مختلف دول العالم.

ولفت الوزير إلى أن ما يميز البرنامج هو تحقيق حلم مسلمين كُثر من دول أخرى لم يشملهم البرنامج في سنوات سابقة، حيث تنفذ الوزارة خطة سنوية تتضمن شمول البرنامج أكبر عدد ممكن من الجنسيات من دول مختلفة.

المصدر: وكالات