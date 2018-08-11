الجيش السوري يتقدم 60 كيلومترا في بادية السويداء ويسيطر على مناطق استراتيجية

أفادت مراسلتنا بأن الجيش السوري تقدم 60 كيلومترا في بادية السويداء الشرقية وبات يسيطر على سد الزلف، والقلعة القديمة، وتلول القنطرة، وسوح النعامة، وظهرة راشد، ومنطقة أرض الكراع.

ويواصل الجيش السوري، تقدمه في بادية السويداء على جبهة يبلغ طولها 38 كلم حيث وصلت قواته اليوم إلى عمق 60 كيلومترا في بعض محاور الهجوم.

وذكرت وكالة "سانا" في وقت سابق أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت انتشارها باتجاه سد الزلف وتلول الضبع والضبيعة وعلم والصفا وأرض الكراع ذات الطبيعة الوعرة، وفرضت سيطرتها على مساحات جديدة إلى عمق نحو 40 كم من ريف السويداء الشرقي على بعض المحاور، وبالتالي توسيع حزام الأمان للقرى والتجمعات السكنية في المنطقة.

وشن الجيش السوري يوم الخميس الماضي، هجوما واسعا في بادية السويداء، وذلك بعد تثبيت مواقعه ونقاط تمركزه على جميع محاور العملية العسكرية، التي يقوم بها لتطهير البادية من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش السوري كبد المجموعات المسلحة خسائر بالغة في العتاد والأرواح، كما تمكن من قطع خطوط إمداد التنظيم.

المصدر: RT + وكالات