الجيش السوري يعلن عن استعادة مساحات في بادية السويداء

حقق الجيش السوري تقدما جديدا في عملياته ضد مسلحي "داعش" في بادية السويداء حيث حرر مساحات واسعة نتيجة اشتباكات تمكن خلالها من تصفية عشرات عناصر التنظيم.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، نقلا عن مراسلها في المنطقة، أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت انتشارها باتجاه سد الزلف وتلول الضبع والضبيعة وعلم والصفا وأرض الكراع ذات الطبيعة الوعرة وفرضت سيطرتها على مساحات جديدة إلى عمق نحو 40 كم من ريف السويداء الشرقي على بعض المحاور.

ولفتت "سانا" إلى أن وحدات الجيش قضت على "مجموعة إرهابية" في أرض الكراع ولاحقت فلول المسلحين الفارين إلى عمق البادية، بينما دارت اشتباكات عنيفة على اتجاه تلول الصفا، التي تمثل أبرز معاقل وأماكن وجود عناصر "داعش" في البادية، وذلك مع استهداف تحركاتهم ومقارهم وتحصيناتهم فيها بسلاح الجو والمدفعية "ما أسفر عن مقتل العديد منهم وتدمير آلياتهم وأسلحة وذخائر بحوزتهم".

وأشار المراسل إلى أن وحدات الهندسة تابعت تمشيط الطرق والمغاور والأودية التي تم تحريرها خلال اليومين الماضيين من المسلحين.

كما تمكنت وحدة من الجيش مدعومة بالقوات الرديفة من تدمير وكر لـ"داعش" في عملية نوعية أسفرت عن تصفية 13 مسلحا وإصابة عشرات الآخرين في منطقة بئر حسن شرق قرية خربة الأمباشي بنحو 20 كم.

وتحتضن منطقة البادية الوعرة شمال شرق السويداء آخر تجمعات لتنظيم "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، في جنوب سوريا، ويستخدم المسلحون هذه الأراضي منطلقا لهجماتهم على القرى والتجمعات السكنية بريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.

المصدر: سانا