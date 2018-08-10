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بالفيديو.. حاج يحاول اقتحام باب الكعبة والشرطة تصدر بيانا حول الحادث

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بالفيديو.. حاج يحاول اقتحام باب الكعبة والشرطة تصدر بيانا حول الحادث
al-marsd.com/ youtube
حاج يحاول اقتحام باب الكعبة والشرطة السعودية تصدر بيانا حول الحادث
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شهدت ساحة الحرم المكي حادثا غريبا إذ حاول أحد الحجاج أن يعتلي عتبة باب الكعبة المشرفة والإمساك ببابها.

وفي مشهد وثقته كاميرات الحاضرين في الحرم المكي، أمس الخميس، يعبث الرجل المعتمر بقفل باب الكعبة ويحاول فتحه بينما تسقط من على جسده ملابس الإحرام،وتنكشف عورته في حين كان رجال الأمن يسعون لإقناعه بالنزول، إلى أن تم إنزاله بالقوة.

واليوم الجمعة أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة بيانا كشفت فيه تفاصيل حادثة قفز الحاج إلى عتبة باب الكعبة.

وقالت شرطة مكة: "بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الحجاج بعد قفزه إلى عتبة باب الكعبة مستغلا ازدحام صحن المطاف، وقيام أحد رجال الأمن بإنزاله، فإن هذه الواقعة حصلت عند الساعة الثانية عشرة ليلا".

وأوضحت الشرطة السعودية أنه "تعذر سماع أقواله  لسوء حالته النفسية، وقد تمت إحالة القضية للنيابة العامة في حينها".

المصدر: وسائل إعلام سعودية + مواقع التواصل الاجتماعي

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