// 26.06.2018 по тикету 15478
بريطانيا: مجلس الأمن الدولي يدعو لتحقيق شفاف في الغارة الفتاكة للتحالف العربي على اليمن
AFP Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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أعلنت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس أن مجلس الأمن الدولي يدعو لإجراء تحقيق شفاف ذي مصداقية في غارة التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة صعدة اليمنية.
وقالت بيرس في أعقاب الاجتماع المغلق للمجلس حول الغارة على اليمن، اليوم الجمعة، إن أعضاء مجلس الأمن "أعربوا عن قلقهم البالغ بهذا الخصوص وكافة الهجمات الأخيرة في اليمن. ودعوا إلى تحقيق شفاف ذي مصداقية".
يتبع..
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