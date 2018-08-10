بريطانيا: مجلس الأمن الدولي يدعو لتحقيق شفاف في الغارة الفتاكة للتحالف العربي على اليمن

أعلنت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس أن مجلس الأمن الدولي يدعو لإجراء تحقيق شفاف ذي مصداقية في غارة التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة صعدة اليمنية.

وقالت بيرس في أعقاب الاجتماع المغلق للمجلس حول الغارة على اليمن، اليوم الجمعة، إن أعضاء مجلس الأمن "أعربوا عن قلقهم البالغ بهذا الخصوص وكافة الهجمات الأخيرة في اليمن. ودعوا إلى تحقيق شفاف ذي مصداقية".

يتبع..