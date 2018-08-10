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بريطانيا: مجلس الأمن الدولي يدعو لتحقيق شفاف في الغارة الفتاكة للتحالف العربي على اليمن

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بريطانيا: مجلس الأمن الدولي يدعو لتحقيق شفاف في الغارة الفتاكة للتحالف العربي على اليمن
AFP Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
صورة من الأرشيف
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أعلنت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس أن مجلس الأمن الدولي يدعو لإجراء تحقيق شفاف ذي مصداقية في غارة التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة صعدة اليمنية.

وقالت بيرس في أعقاب الاجتماع المغلق للمجلس حول الغارة على اليمن، اليوم الجمعة، إن أعضاء مجلس الأمن "أعربوا عن قلقهم البالغ بهذا الخصوص وكافة الهجمات الأخيرة في اليمن. ودعوا إلى تحقيق شفاف ذي مصداقية".

يتبع..

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