حصيلة أممية جديدة للضحايا في اليمن تحمل التحالف العربي مسؤولية أغلبها

أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها سجلت أكثر من 17 ألف حالة لمقتل وإصابة المدنيين في اليمن منذ تدخل التحالف العربي في النزاع أواخر مارس 2015.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم مكتب حقوق الإنسان الأممي، ليز ثروسيل في بيان لها اليوم أن 6592 مدنيا قتلوا وأصيب 10470 آخرون في اليمن، حسب تقديرات المنظمة العالمية، خلال فترة ما بين 26 مارس 2015 و9 أغسطس 2018.

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وأشارت المتحدثة إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يتحمل المسؤولية عن معظم هذه الحالات (10471 من 17062 حالة).

ولفتت ثروسيل إلى أن هذه الحصيلة لا تضم ضحايا غارة التحالف التي استهدفت أمس حافلة في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل 21 طفلا وإصابة 35 آخرين على الأقل، حسب معطيات المفوضية، بينما كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أكدت ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50 قتيلا و77 جريحا.

إلى ذلك، شددت المسؤولة الأممية على أن جماعة "أنصار الله" الحوثية المسيطرة على العاصمة صنعاء رفضت في يونيو الماضي تجديد تأشيرة دخول رئيس مكتب حقوق الإنسان الأممي.

وقالت ثروسيل إن الحوثيين لم يقدموا توضيحات بخصوص سبب قرارهم ولم يستجيبوا للدعوات الأممية لمراجعة موقفهم بهذا الصدد، ما يستدعي مخاوف من سلامة الموظفين الأمميين والمراقبين الدوليين في صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية.

المصدر: المفوضية السامية لحقوق الإنسان