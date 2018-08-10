اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن غارة التحالف العربي على صعدة اليمنية

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا مغلقا لمناقشة غارة التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة صعدة اليمنية والتي أسفرت أمس عن مقتل 50 مدنيا معظمهم أطفال، حسب الصليب الأحمر.

وأعربت الخارجية الهولندية اليوم عن دعمها لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة "الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين"، داعية المجتمع الدولي إلى إدانتها والتحقيق فيها.

وتعقد الجلسة بدعوة من هولندا وبوليفيا وبيرو وبولندا والسويد.

Today at #UNSC schedule:



10.00 AM:

→ Adoptions of presidential statements on #UNOWAS and #UNOCA

→ Followed by consultations on food insecurity in South Sudan

→ Followed by extra meeting on attacks at civilian targets in #Yemenpic.twitter.com/wGoMhrCKcQ — Netherlands at UN (@NLatUN) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أكدت أن عدد ضحايا الحادثة التي وقعت في سوق مدينة ضحيان وصل إلى 50 قتيلا، فضلا عن 77 جريحا، معظمهم أطفال، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في الموضوع.

من جانبه، تعهد التحالف الدولي اليوم بإحالة القضية إلى فورا إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع له.

المصدر: وكالات