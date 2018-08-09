غوتيريش يدين غارة التحالف على صعدة باليمن ويدعو للتحقيق

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غارة التحالف العربي على محافظة صعدة اليمنية، والتي طالت حافلة كانت تقل الأطفال.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، أن "الأمين العام يدعو كافة الأطراف لاحترام التزاماتها تحت القانون الإنساني الدولي، وخاصة القواعد الأساسية لتحديد الأهداف وتجنب القوة المفرطة واتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء الهجمات".

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ودعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع في هذا الحادث.

كما جدد غوتيريش دعوته إلى كافة أطراف النزاع لإيجاد حل سياسي تفاوضي عبر الحوار اليمني الشامل باعتباره الطريقة الوحيدة لإنهاء النزاع.

هذا، وقد أسفرت غارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية عن مقتل عشرات الأطفال في سوق ضحيان بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

المصدر: RT