التحالف العربي يتعهد بالتحقيق الفوري في غارة صعدة

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية أن قضية استهداف حافلة كانت تقل أطفالا في محافظة صعدة اليمنية بغارة جوية أمس سوف تحال فورا إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع له.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم عن مسؤول رفيع المستوى في التحالف قوله إن قيادة التحالف اطلعت على ما تداولته وسائل الإعلام وبعض المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن بشأن "تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية" جراء إحدى عمليات التحالف أمس.

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وأضاف أن قيادة التحالف وجهت بإحالة القضية بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث بغية التحقق من ظروف وإجراءات تلك العملية والإعلان عن النتائج في أسرع وقت.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أكدت أن عدد ضحايا الحادثة التي وقعت في سوق مدينة ضحيان وصل إلى 50 قتيلا، فضلا عن 77 جريحا، معظمهم أطفال، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في الموضوع.

وكان التحالف قد شدد على أن غارة أمس كانت عملا عسكريا مشروعا واستهدفت مسلحين مسؤولين عن إطلاق صواريخ على منطقة جازان السعودية الليلة السابقة، متهما الحوثيين باستخدام الأطفال دروعا بشرية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية