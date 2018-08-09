التحالف العربي: غاراتنا على صعدة استهدفت الحوثيين ولم تخرج عن نطاق القانون

أصدر التحالف العربي بيانا تعليقا على أنباء عن مقتل عشرات الأطفال جراء غاراته على محافظة صعدة اليمنية، شدد فيه على أن القصف استهدف منصات صاروخية للحوثيين وكان عملا مشروعا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، بأن غارات اليوم على صعدة استهدفت عناصر تابعة للحوثيين مسؤولين عن إطلاق صواريخ على منطقة جازان ليلة أمس، ما أسفر عن مقتل مدني وجرح 11 آخرين.

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وشدد المتحدث على أن غارات اليوم نفذت بالتوافق التام مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا عزم التحالف على اتخاذ كافة الإجراءات ضد "الأعمال الإجرامية والإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران".

وحمّل الضابط السعودي الحوثيين المسؤولية عن تجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لـ"أعمالهم الإرهابية".

وكانت مصادر طبية في محافظة صعدة قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن قصف التحالف استهدف حافلة كانت تقل أطفالا في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل زهاء 40 شخصا وإصابة أكثر من 51 آخرين، معظمهم أطفال.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وقوع الغارة ومقتل عشرات المدنيين جرائها.

وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت التحالف العربي، مع الحوثيين والقوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا واللجان الشعبية وتنظيم "القاعدة"، على اللائحة السوداء للدول والتنظيمات التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

وحمّلت المنظمة الدولية التحالف في يونيو الماضي المسؤولية عن 60% من حالات وفاة وإصابة الأطفال المسجلة في اليمن العام الماضي، حيث تم مقتل 510 وإصابة 667 طفلا، مضيفة في هذا الصدد، أن التحالف نفذ نصف الهجمات التي تعرضت لها مدارس ومستشفيات اليمن.

المصدر: واس